Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 18:08

Комментатор Казанский назвал большой утратой смерть диктора Плешакова

Комментатор Казанский: диктор Плешаков всегда создавал особенную атмосферу

Денис Казанский Денис Казанский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Денис Казанский в разговоре с NEWS.ru назвал колоссальной утратой уход из жизни диктора домашнего стадиона ЦСКА Игоря Плешакова. Он заявил, что на данный момент в России немного людей такого калибра, каким был голос армейцев.

Мы пересекались на больших матчах как в футболе, так и в хоккее. Не было каких-то приятельских отношений, но я всегда с большим уважением относился к тому, что он делает своим голосом. Игорь всегда создавал особенную атмосферу. В нашей стране людей такого калибра совсем немного — которые работают на стадионе, одинаково хорошо делают и футбол, и хоккей. Это колоссальная утрата для небольшого отряда элитных профессионалов, который украшает спорт, — заявил Казанский.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Он играл на позиции защитника. Шустиков скончался после продолжительной болезни.

20 октября в собственном доме в городе Шарлотт умер американский гроссмейстер Даниэл Народицкий. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования родным Народицкого.

футбол
хоккей
дикторы
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«А потом что?»: Чижов раскрыл, на сколько бы хватило Украине активов России
Политолог ответил, сможет ли Украина атаковать российские объекты в Европе
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
Взорвавшийся в Подмосковье космический объект может быть астероидом
Военэксперт объяснил использование преступников в заградотрядах ВСУ
Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Стало известно, как мошенники обманывают школьников в Москве
Раскрыто, как наказать забивающего мусоропровод соседа
Жертва двух педофилов ненавидит себя: девочку насиловали за спиной у мамы
В России создали уникальную машину-амфибию с ледорезом
В Госдуме объяснили, зачем Киев берет в ВСУ уголовников
Пенсионер хотел открыть сейф с опасным содержимым болгаркой и устроил взрыв
Два человека погибли при крушении крана в Севастополе
«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит»
Вице-премьер России оценил перспективы санкционной политики Запада
«Встретимся в суде»: юрист Киркорова высказался о многомиллионном иске
Telegram начал торговать токенизированными бумагами США
Осужденную экс-депутата Рады со скандалом выставили из самолета в Европе
В Госдуме ответили Польше на разрешение ВСУ атаковать объекты РФ в Европе
Безголовый труп нашли железнодорожники в российском лесу
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.