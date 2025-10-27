Комментатор Казанский назвал большой утратой смерть диктора Плешакова

Комментатор Денис Казанский в разговоре с NEWS.ru назвал колоссальной утратой уход из жизни диктора домашнего стадиона ЦСКА Игоря Плешакова. Он заявил, что на данный момент в России немного людей такого калибра, каким был голос армейцев.

Мы пересекались на больших матчах как в футболе, так и в хоккее. Не было каких-то приятельских отношений, но я всегда с большим уважением относился к тому, что он делает своим голосом. Игорь всегда создавал особенную атмосферу. В нашей стране людей такого калибра совсем немного — которые работают на стадионе, одинаково хорошо делают и футбол, и хоккей. Это колоссальная утрата для небольшого отряда элитных профессионалов, который украшает спорт, — заявил Казанский.

