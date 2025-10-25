Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 18:39

Стало известно, кого избрали новым председателем «Справедливой России»

Сергея Миронова переизбрали на пост председателя партии «Справедливая Россия»

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На пост председателя партии «Справедливая Россия» (ранее СРЗП) переизбрали депутата Госдумы Сергея Миронова, сообщает корреспондент NEWS.ru с XV съезда партии. Первым заместителем председателя стал депутат Александр Бабаков, заместителями председателя — писатель Захар Прилепин и парламентарий Руслан Татаринов.

В Москве проходит XV съезд партии «Справедливая Россия — За правду». <…> Председателем партии избран Сергей Миронов, — говорится в сообщениях фракции.

Ранее Миронов заявлял, что партия «Справедливая Россия — За правду» изменит свое название. В объединении было принято решение упразднить вторую часть. Теперь полное название звучит как «Социалистическая партия „Справедливая Россия“». В коротком варианте — «Партия „Справедливая Россия“». Столь длинное название она получила в 2021 году после объединения с политическими силами «За правду» и «Патриоты России».

До этого сообщалось, что Прилепин может покинуть «Справедливую Россию». По информации журналистов, возможный выход из политического объединения связан с желанием публициста отправиться в зону СВО.

Россия
Госдума
партии
Сергей Миронов
избрания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США разгадали самый загадочный шифр на скульптуре возле ЦРУ
Раскрыто имя анонимного спонсора Пентагона, пожертвовавшим военным $130 млн
В Госдуме предупредили о травмоопасном тренде среди подростков
Принц Эндрю целыми днями играет в видеоигры
Лепс попал в больницу после скандального концерта: подробности, что с ним
Причастного к преступлениям в Курской области американца ликвидировали
В Минэнерго рассказали, как обстоят дела с угольной отраслью
Титов назвал преимущество торговли России и Китая в нацвалютах
Мужчины в России начали массово скупать один предмет
Кредитный рейтинг Франции стал негативным
«Последние 10 лет»: сын Золотницкого назвал причину его смерти
Назван регион Украины, который РФ может частично взять к 15 января 2026-го
Крупнейший производитель тормозной аппаратуры получит 2,5 млрд рублей
МосБиржа может изменить правила проведения торгов
ПВО сбила шесть БПЛА над двумя российскими регионами
Школьники напали на пенсионерку в автобусе
Тренер УНИКСа раскрыл, почему его команда проиграла ЦСКА
ФСБ возбудила дело против экс-тренера по кикбоксингу за бои на стороне ВСУ
Политолог раскрыл истинный смысл фразы раввина Днепра об окончании СВО
В Раде обвинили командование ВСУ в «мясном» подходе к солдатам
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.