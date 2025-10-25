Стало известно, кого избрали новым председателем «Справедливой России»

На пост председателя партии «Справедливая Россия» (ранее СРЗП) переизбрали депутата Госдумы Сергея Миронова, сообщает корреспондент NEWS.ru с XV съезда партии. Первым заместителем председателя стал депутат Александр Бабаков, заместителями председателя — писатель Захар Прилепин и парламентарий Руслан Татаринов.

В Москве проходит XV съезд партии «Справедливая Россия — За правду». <…> Председателем партии избран Сергей Миронов, — говорится в сообщениях фракции.

Ранее Миронов заявлял, что партия «Справедливая Россия — За правду» изменит свое название. В объединении было принято решение упразднить вторую часть. Теперь полное название звучит как «Социалистическая партия „Справедливая Россия“». В коротком варианте — «Партия „Справедливая Россия“». Столь длинное название она получила в 2021 году после объединения с политическими силами «За правду» и «Патриоты России».

До этого сообщалось, что Прилепин может покинуть «Справедливую Россию». По информации журналистов, возможный выход из политического объединения связан с желанием публициста отправиться в зону СВО.