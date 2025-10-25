Партию СРЗП может покинуть известный писатель

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин может на предстоящем съезде партии «Справедливая Россия — За правду» покинуть ее ряды, сообщил РИА Новости источник из его окружения. Решение связано с желанием публициста отправиться в зону СВО.

Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону СВО, — сказал собеседник агентства.

Инсайдер также сообщил, что партия может вернуть себе свое историческое название, «Справедливая Россия». В 2021 году после объединения с политическими силами «За правду» и «Патриоты России» она стала называться «Справедливая Россия — За правду». Съезд состоится 25 октября 2025 года.

Ранее Прилепин заявил, что рассчитывает отправиться в зону проведения СВО через две недели. Он отметил, что находится в процессе подписания контракта с Минобороны РФ и ему нужно время на сборы. В настоящий момент под руководством Прилепина продолжают работу два военных подразделения. Вместе с тем действует лагерь военной подготовки «Сталь», созданный писателем.