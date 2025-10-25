Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 06:01

Партию СРЗП может покинуть известный писатель

Прилепин может покинуть партию СРЗП ради службы в армии

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин может на предстоящем съезде партии «Справедливая Россия — За правду» покинуть ее ряды, сообщил РИА Новости источник из его окружения. Решение связано с желанием публициста отправиться в зону СВО.

Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону СВО, сказал собеседник агентства.

Инсайдер также сообщил, что партия может вернуть себе свое историческое название, «Справедливая Россия». В 2021 году после объединения с политическими силами «За правду» и «Патриоты России» она стала называться «Справедливая Россия — За правду». Съезд состоится 25 октября 2025 года.

Ранее Прилепин заявил, что рассчитывает отправиться в зону проведения СВО через две недели. Он отметил, что находится в процессе подписания контракта с Минобороны РФ и ему нужно время на сборы. В настоящий момент под руководством Прилепина продолжают работу два военных подразделения. Вместе с тем действует лагерь военной подготовки «Сталь», созданный писателем.

СВО
Захар Прилепин
писатели
Справедливая Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев рассказал о «большом желании» Уиткоффа насчет России
Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Волгоградскую область
Минимум ингредиентов: готовим пышные оладьи на молоке — быстрый завтрак
В громком деле о хищениях у бойцов СВО появились новые фигуранты
Морозы со снегопадами до −25, лето и +24: погода в РФ 27 октября — 2 ноября
«Будет больно»: в Бельгии оценили реакцию России на конфискацию активов
Артиллерия разнесла опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 октября
«Выкуривали»: бойцы ВС России применили нестандартные методы борьбы с ВСУ
Сытный завтрак для всей семьи: пышные оладьи из кабачков
Не котлеты и не пирожки! Белорусские смаженки с куриным фаршем — восторг!
Партию СРЗП может покинуть известный писатель
Календарь рыбака и охотника на сезон осень-зима — 2025–2026
Россиян предупредили, что грозит за установку новогодней елки в подъезде
К чему снится морковь: знаки удачи, здоровья и гармонии для мужчин и женщин
Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника
Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян
Три российских аэропорта временно прекратили работу
К чему снится мороженое: узнайте, что обещает сладкое видение
Ученый предсказал возможный маневр объекта 3I/ATLAS в Солнечной системе
«Человек театра»: Прилепин о новом назначении коллеги из МХАТа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.