Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР Слуцкого переизбрали на пост председателя ЛДПР сроком на четыре года

Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя Либерально-демократической партии России сроком на четыре года, передает корреспондент NEWS.ru. XXXVII партийный съезд, на котором было принято это решение, проходит в инновационном центре «Сколково» в Москве.

Слуцкого переизбрали единогласно в ходе тайного голосования делегатов съезда. Он является председателем ЛДПР с 27 мая 2022 года.

До этого стало известно, что экономиста Галину Изотову назначили новым заместителем председателя Счетной палаты России. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании. С 2018 года она занимает пост замглавы Пенсионного фонда РФ. Раньше она работала в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны. Прежде он занимал должность полпреда российского лидера в СЗФО. По словам Гуцана, для него это большая честь и он расценивает этот жест президента как проявление доверия.