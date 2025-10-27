В Госдуме фразой «страшнее сама Россия» высмеяли Запад из-за «Буревестника» Депутат Картаполов: Россия для Запада страшнее, чем сам «Буревестник»

Для Запада страшнее сама Россия, а не ее оружие, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о реакции на испытание крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, страна вновь показала, что способна создавать технологии, не имеющие аналогов, передает корреспондент NEWS.ru.

Страшнее для них не «Буревестник», а сама Россия. Потому что она, несмотря на санкции, ограничения и экономическое давление, продолжает развиваться, создавать оружие нового поколения и укреплять обороноспособность, — отметил депутат.

Картаполов подчеркнул, что подобные испытания служат доказательством технологической независимости России и демонстрируют миру ее научный потенциал. Он добавил, что «Буревестник» — не угроза, а напоминание о готовности Москвы к диалогу только на равных.

Мы никого не пугаем, но мы должны быть готовы защитить себя. А то, что у нас есть «Буревестник», — это гарантия мира, — резюмировал парламентарий.

Ранее появилась информация, что Великобритания встревожена после заявления президента РФ Владимира Путина о завершении испытаний «Буревестника». Аналитики назвали ракету «леденящей душу угрозой» и отметили, что «непобедимое» оружие представляет опасность для национальной безопасности, поскольку его траекторию невозможно отследить.