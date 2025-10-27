В Госдуме заподозрили краснодарского следователя в дискредитации СК России

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину следует проверить действия следователя Н. Кочергина на предмет дискредитации ведомства, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин. По его словам, это связано с делом 90-летнего пенсионера из станицы Динской Краснодарского края, которого обвинили в развратных действиях.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье 135 УК РФ. Утверждалось, что он пытался удовлетворить свои потребности в присутствии 15-летних девочек. Однако, по мнению адвоката Алексея Аванесяна, есть подозрения, что дело основано исключительно на противоречивых показаниях подростков.

Делягин попросил краевого прокурора проверить указанную информацию по существу, осуществить необходимые меры прокурорского надзора и реагирования, а также дать правовую оценку действиям Кочергина. Кроме того, депутат обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением провести работу по «нормализации деятельности следственных органов», а также по воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к пожилым людям.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что Бастрыкину необходимо привлечь к ответственности тех, кто осквернил мемориал СВО в ДНР. По его словам, виновные должны понести самое строгое наказание за свое деяние.