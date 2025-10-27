Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 15:21

В Госдуме заподозрили краснодарского следователя в дискредитации СК России

Депутат Делягин призвал проверить следователя Кочергина на дискредитацию СК РФ

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину следует проверить действия следователя Н. Кочергина на предмет дискредитации ведомства, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин. По его словам, это связано с делом 90-летнего пенсионера из станицы Динской Краснодарского края, которого обвинили в развратных действиях.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье 135 УК РФ. Утверждалось, что он пытался удовлетворить свои потребности в присутствии 15-летних девочек. Однако, по мнению адвоката Алексея Аванесяна, есть подозрения, что дело основано исключительно на противоречивых показаниях подростков.

Делягин попросил краевого прокурора проверить указанную информацию по существу, осуществить необходимые меры прокурорского надзора и реагирования, а также дать правовую оценку действиям Кочергина. Кроме того, депутат обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением провести работу по «нормализации деятельности следственных органов», а также по воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к пожилым людям.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что Бастрыкину необходимо привлечь к ответственности тех, кто осквернил мемориал СВО в ДНР. По его словам, виновные должны понести самое строгое наказание за свое деяние.

Александр Бастрыкин
следователи
пенсионеры
Краснодарский край
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородцы свыше двух тысяч раз сообщили о пьяных водителях за 2025 год
Глава Тульской области раскрыл, что нашли в облцентре после атаки дронов
Путь к реке у Купянска усеян телами беглых бойцов ВСУ после удара ВС России
Путин освободил семьи бойцов СВО от одной госпошлины
Пользователи VK Видео стали чаще смотреть детский и семейный контент
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года, законы, пересчет пенсий
В Госдуме рассказали, сколько россиян помогают участникам спецоперации
«Страшнее ничего нет»: Певцов рассказал историю спасения военных летчиков
Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Покровске
Командировка западного журналиста на Украину сорвалась из-за мобилизации
В России появится «вредная» реклама энергетиков
«Летающий Чернобыль»: одно оружие России вызвало панику в США
В Петербурге на 69-м году жизни умер известный журналист
Соцсеть «ВКонтакте» запустила «Тренды» в VK Клипах
«Выстрелим из любого места»: в Госдуме о заявлениях Трампа о «Буревестнике»
Суд отпустил устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими мигранта
Россия не будет проводить альтернативу Олимпиаде-2026
В Европе испугались американских санкций против топливных компаний России
Грузия отказалась направить делегацию на заседание «Евронеста»
В Госдуме фразой «страшнее сама Россия» высмеяли Запад из-за «Буревестника»
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.