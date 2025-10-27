Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 15:15

10 лучших рецептов вкусного маринованного перца на зиму. Пальчики оближешь!

10 лучших рецептов вкусного маринованного перца на зиму. Пальчики оближешь! 10 лучших рецептов вкусного маринованного перца на зиму. Пальчики оближешь! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заготовки из перца — это яркое напоминание о лете даже в самые холодные месяцы. Сладкий, острый, ароматный — маринованный перец отлично подходит к мясу, рыбе, картофелю и просто как закуска. Делимся 10 проверенными способами, которые помогут вам закатать идеальные баночки на зиму.

Классический маринованный перец

Для базового варианта понадобится 2 кг сладкого перца, 1 л воды, 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 100 мл уксуса и немного растительного масла. Перец разрежьте на крупные куски, залейте кипящим маринадом, варите 7–8 минут и разложите по банкам. Получается нежный, но с характерной кислинкой вкус.

Перец по-болгарски

На 2 кг разноцветного перца возьмите 1 л воды, 5 ст. ложек сахара, 1 ст. ложку соли, 150 мл уксуса и 100 мл масла. Добавьте в маринад лавровый лист и перец горошком, кипятите 5 минут. Варите перцы до мягкости и закатывайте. Такой вариант особенно хорош с мясными блюдами.

Как замариновать перец на зиму Как замариновать перец на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острый перец с чесноком

Возьмите 1 кг перца чили или острого сорта, 0,5 л воды, 100 мл уксуса, 2 ст. ложки соли, 1 ч. ложку сахара, 5 зубчиков чеснока. Кипятите маринад и заливайте перцы целиком. Через неделю они пропитаются вкусом и станут отличной добавкой к мясным блюдам и супам.

Перец в медовом маринаде

Нежный и необычный вариант: на 2 кг перца — 1 л воды, 3 ст. ложки меда, 1,5 ст. ложки соли, 100 мл уксуса. Мед придает мягкую сладость, а уксус сохраняет упругость. Такой перец вкусен даже без гарнира — прямо из банки.

Перец с морковью и луком

Для яркой заготовки возьмите 1,5 кг перца, 2 моркови, 2 луковицы, 1 л воды, 3 ст. ложки сахара, 1 ст. ложку соли, 100 мл уксуса и 50 мл масла. Все овощи нарежьте, проварите в маринаде 10 минут, закатайте. Банки получаются красочные и очень ароматные.

Перец в томатном соусе

Сделайте соус из 1 кг помидоров, добавьте 2 кг перца, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложку соли и 50 мл уксуса. Проварите вместе 15 минут и закатайте. Получается густая, насыщенная заготовка, напоминающая лечо.

Рецепт маринованного перца на зиму Рецепт маринованного перца на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перец с пряностями

На 1 л воды добавьте 2 лавровых листа, 5 горошин душистого перца, 1 гвоздику, 1 ст. ложку сахара, 1 ч. ложку соли, 80 мл уксуса. Проварите маринад, залейте 2 кг перца. Вкус получается сложный, пикантный — настоящая гурманская находка.

Перец с яблочным уксусом

Возьмите 1,5 кг перца, 1 л воды, 100 мл яблочного уксуса, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложку соли. Яблочный уксус придает легкий фруктовый аромат, а перец остается хрустящим. Отлично подходит к курице и рыбе.

Перец, маринованный с зеленью

Добавьте в маринад (на 1 л воды — 2 ст. ложки соли, 3 ст. ложки сахара, 100 мл уксуса) петрушку, укроп и пару зубчиков чеснока. На 2 кг перца этого достаточно. Заготовка выходит свежей на вкус и напоминает летние салаты.

Маринованный перец: как приготовить? Маринованный перец: как приготовить? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перец без стерилизации

Для быстрого варианта — 2 кг перца, 1 л воды, 3 ст. ложки сахара, 1,5 ст. ложки соли, 150 мл уксуса. Залейте кипящим маринадом, закройте крышками, укутайте и оставьте до полного остывания. Отличный способ, если не хочется тратить время на стерилизацию.

  • Совет: перец лучше брать мясистый, ярких цветов — тогда банки будут выглядеть аппетитно.

  • Интересный факт: в Болгарии маринованный перец считается обязательной закуской на новогоднем столе, символизирующей солнце и благополучие.

Посмотрите подборку рецептов квашеной капусты у нас на сайте!

