26 октября 2025 в 16:00

Грузинская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Маринованный перец быстрого приготовления

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется добавить к ужину что-то яркое, пикантное и необычное, эта закуска из болгарского перца станет идеальным решением. Она готовится всего за несколько часов, но по вкусу не уступает традиционным консервированным овощам. Маринованный перец прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, может служить самостоятельной закуской или стать оригинальной добавкой к бутербродам. Его кисло-сладкий вкус с легкой остринкой и ароматом чеснока никого не оставит равнодушным. Это блюдо особенно оценят те, кто любит экспериментировать с простыми продуктами, создавая по-настоящему праздничные вкусы.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 крупных болгарских перцев разного цвета, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. семян кориандра, несколько горошин черного перца. Для маринада: 100 мл растительного масла, 80 мл уксуса (9%), 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Перец помойте, удалите семена и нарежьте крупными полосками. Чеснок нарежьте пластинами. На сухой сковороде слегка обжарьте кориандр и перец горошком до появления аромата. В сотейнике смешайте все ингредиенты для маринада, добавьте специи и доведите до кипения. В глубокой миске соедините перец и чеснок, залейте горячим маринадом. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа, затем уберите в холодильник. Уже через 4–5 часов закуска готова к подаче.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

рецепты
кулинария
болгарские перцы
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
