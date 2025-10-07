Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев

Если в вашем меню низкокалорийные диетические блюда, никаких сладостей и каш, то этот рецепт фаршированных болгарских перцев как раз для вас.

Ингредиенты:

болгарский перец — 10 шт.;

грудка индейки без кости — 1 кг;

куриное яйцо — 1 шт.;

лук репчатый— 1 шт.;

сметана 10% — 100 г;

соль, черный перец — по вкусу.

У перцев срезать верхнюю часть, очистить от семян и промыть. Филе индейки перекрутить на фарш. Добавить в него яйцо, мелко порезанную луковицу, соль и перец. Нафаршировать перцы мясом с луком и уложить в кастрюлю подходящих размеров. Сметану развести в достаточном количестве воды, вылить в кастрюлю и посолить. Дождаться закипания и тушить на маленьком огне 30–40 минут.

Такой вариант блюда содержит минимальное количество углеводов, а значит, его можно есть даже вечером. Кстати, обязательно попробуйте бульон из-под тушеных перцев — его можно употреблять в теплом или горячем виде вместо перекуса.

Калорийность на 100 г: 35,33 ккал.

БЖУ: 5,24/0,54/2,25.

Время приготовления: 1 час.

