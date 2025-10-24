Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:00

Пара баклажанов, чеснок и немного соевого соуса — готовим корейскую закуску «Кадича». Очень вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы устали от стандартных салатов и ищете яркую, пикантную ноту для своего стола, корейская закуска из баклажанов «Кадича» станет настоящим открытием. Это блюдо сочетает в себе нежную текстуру запеченных баклажанов с узнаваемой остротой и насыщенным ароматом восточных специй. В отличие от многих других закусок, «Кадича» не требует длительного маринования — ее можно подавать уже через несколько часов. Идеально подходит как для будничного ужина, так и для праздничного застолья, где она неизменно привлекает внимание гостей своей оригинальностью и аппетитным видом. Эта закуска доказывает, что баклажаны способны затмить даже традиционную корейскую морковку, если подойти к их приготовлению с фантазией.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних баклажана, 1 большая морковь, 2 зубчика чеснока, 1 сладкий перец, пучок зеленого лука, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. молотого красного перца, 1/2 ч. л. кориандра, 3 ст. л. растительного масла. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте и обжарьте до мягкости. Морковь натрите на корейской терке, перец нарежьте соломкой. Смешайте все овощи в миске, добавьте измельченный чеснок и зеленый лук. В отдельной посуде соедините соевый соус, уксус, сахар и специи. Разогрейте растительное масло до появления легкого дымка и залейте им заправку — это раскроет аромат специй. Заправьте салат, тщательно перемешайте и уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
