В Европе испугались американских санкций против топливных компаний России ЕК: санкции США против топливных компаний России могут затронуть Европу

Американские ограничительные меры против компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» способны оказать частичное влияние на энергетическую безопасность государств Евросоюза, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе. По ее словам, ведомство внимательно отслеживает ситуацию, но на данный момент не фиксирует существенных проблем, при этом рекомендуя странам ЕС иметь готовые планы действий, передает ТАСС.

Эти санкции ЕС могут частично затронуть страны ЕС и частично — нет. Я могу сказать, что мы очень тщательно мониторим энергобезопасность наших государств и соседних стран, например стран-кандидатов в регионе, которые затронуты этим решением. Пока мы не видим каких-либо серьезных проблем, — говорится в заявлении.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что новые санкционные меры США против российских нефтяных компаний не приведут к резкому подорожанию бензина внутри страны. Эксперт пояснил, что стоимость нефти на мировых рынках не оказывает прямого влияния на ценообразование топлива на внутреннем рынке.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает новые американские санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» как контрпродуктивный сигнал, в том числе в контексте урегулирования украинского кризиса. По ее словам, введенные ограничения не создадут трудностей для страны, выработавшей устойчивый иммунитет к западным рестрикциям.