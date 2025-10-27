«Летающий Чернобыль»: одно оружие России вызвало панику в США

Испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой вызвало серьезную озабоченность в США, заявил эксперт по ядерному нераспространению колледжа Мидлбери Джеффри Льюис в интервью The New York Times. Специалист охарактеризовал данный комплекс как «маленький летающий Чернобыль».

Это маленький летающий Чернобыль. <…> Это плохое развитие событий… Это еще одно научно-фантастическое оружие, <...> с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями, — сказал Льюис.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что Соединенным Штатам потребуется создание комплексной круговой системы обороны в связи с появлением российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». По его словам, данное оружие трансформирует принципы ядерного сдерживания, что существенно увеличит военные ассигнования Вашингтона.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что возможные ракетные удары Tomahawk по российской территории получат ответ с применением принципиально новых видов вооружения. По его словам, разрабатываемые и модернизируемые отечественные образцы обладают мощностью, сопоставимой с ядерным оружием.