«Совершенно новое оружие»: стало известно, чем Россия ответит на Tomahawk Аналитик Кнутов: Россия ответит на ракеты Tomahawk новым вооружением

В случае возможных ударов ракетами Tomahawk по территории России, Москва ответит с использованием «совершенно нового оружия», заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru. Он отметил, что разрабатываемое и совершенствуемое отечественное вооружение обладает сопоставимой мощностью с ядерным.

Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем, — прокомментировал аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk, ответ будет «ошеломляющим». Президент отметил, что высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о возможном применении такого оружия являются попыткой усилить напряженность.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не имеет полномочий для принятия решения о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это вопрос, который может быть решен только Вашингтоном.