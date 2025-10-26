Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:44

«Совершенно новое оружие»: стало известно, чем Россия ответит на Tomahawk

Аналитик Кнутов: Россия ответит на ракеты Tomahawk новым вооружением

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае возможных ударов ракетами Tomahawk по территории России, Москва ответит с использованием «совершенно нового оружия», заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru. Он отметил, что разрабатываемое и совершенствуемое отечественное вооружение обладает сопоставимой мощностью с ядерным.

Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем, — прокомментировал аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk, ответ будет «ошеломляющим». Президент отметил, что высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о возможном применении такого оружия являются попыткой усилить напряженность.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не имеет полномочий для принятия решения о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это вопрос, который может быть решен только Вашингтоном.

