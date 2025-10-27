Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 15:23

Грузия отказалась направить делегацию на заседание «Евронеста»

Грузия отменила участие в «Евронесте» из-за поддержки депутатами ЕС оппозиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грузия отказалась направить делегацию в Ереван на заседание Парламентской ассамблеи Восточного партнерства («Евронест») из-за поддержки депутатами ЕС оппозиции и протестов в республике, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили. Он отметил, что такая риторика идет вразрез с принципами взаимоуважения и партнерства. Заседание «Евронеста» пройдет 28–30 октября.

Парламентская делегация Грузии воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии «Евронеста» в Ереване, — написал Махашвили.

Ранее в Тбилиси на площади Республики собралось несколько сотен человек, после чего они направились к зданию парламента, организовав шествие. Акция прошла в связи с годовщиной парламентских выборов. Участники митинга заявляли, что результаты прошлогоднего голосования не отражают волю народа.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена власти на марионеточную и дестабилизация южных регионов России. Она отметила, что западные силы пытались реализовать в Тбилиси сценарий Майдана и использовать ее в антироссийских авантюрах.

