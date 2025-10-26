Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 20:38

В Тбилиси прошел антиправительственный митинг

В Грузии состоялся митинг в честь годовщины парламентских выборов

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В Тбилиси на площади Республики собралось несколько сотен человек, после чего они направились к зданию парламента, организовав шествие, передает ТАСС. Акция прошла в связи с годовщиной парламентских выборов.

Участники митинга заявляют о фальсификации парламентских выборов, прошедших 26 октября 2024 года, и утверждают, что результаты не отражают волю народа. Они требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в законодательный орган страны. Кроме того, демонстранты выступают за освобождение людей, задержанных на митингах в поствыборный период.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к митингующим. Ситуация на митинге остается спокойной, дополнительных полицейских нарядов не замечено.

Ранее накануне саммита АТЭС в Сеуле прошли массовые протесты правых активистов против Китая и мигрантов. Демонстрации продолжались неделю. Участники выкрикивали лозунги «Корея для корейцев» и «Китайцы, уезжайте из Кореи». Акция сопровождалась размахиванием флагами Южной Кореи и США, а также изображениями Трампа и экс-президента Юн Сок Ёля.

