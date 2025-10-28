Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 20:03

Командующий ВСУ попытался оправдаться за публикацию военных карт

Командующий ВСУ Манько назвал скандал с военными картами провокацией

Валентин Манько Валентин Манько Фото: Социальные сети

Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько попытался оправдать публикацию военных карт в соцсетях, назвав разразившийся скандал провокацией. После публикации в СМИ о размещенных им картах с линией фронта военный на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заявил, что показанные изображения не являются секретными.

Удивляет, что некоторые авторитетные СМИ и даже телемарафон поддались на эту провокацию. Не проверили и погнали раздувать предательство, — написал он.

Манько утверждает, что продемонстрировал ту же информацию, что публикует проект Deep State или Генштаб, только «более детально». Он потребовал от медиа извинений, заявив, что публикация подобных материалов «унижает все вооруженные силы» и создает образ «непутевых военных, которые не могут мыслить».

Ранее Telegram-канал Times of Ukraine обратил внимание на то, что Манько подписался в социальной сети на профиль с пророссийским девизом. Украинский военачальник добавил в подписки страницу руководителя российской организации «Семья и Родина», члена комиссии Госсовета РФ по семейной политике Натальи Локтевой, в описании профиля которой указана ее «сверхидея»: «Быть русским — гордо».

ВСУ
карты
скандалы
командиры
