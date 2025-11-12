Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж

Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж Сотрудник университета КНР передал за рубеж семь секретных карт

Власти Китая приговорили к 15 годам лишения свободы местного жителя по фамилии Ша за передачу секретных топографических карт и военной информации иностранной организации, сообщило Управление по защите гостайны КНР. По версии следствия, 20 лет назад Ша, будучи докторантом, участвовал в проекте по развитию туризма с зарубежной организацией.

По запросу представителей организации Ша отсканировал семь секретных карт и передал за рубеж. Он также от руки начертил расположение некоторых важных военных объектов КНР, указав время их дислокации. За эти услуги Ша получил вознаграждение в размере 40 тыс. юаней (456 тыс. рублей). В связи с указанными действиями он был признан виновным в шпионаже.

Помимо отбывания тюремного срока, Ша должен выплатить штраф в 50 тыс. юаней (570 тыс. рублей). Суд также лишил его «политических прав» на пять лет и конфисковал имущество. Управление рекомендовало вузам проводить тренинги по гостайне из-за риска использования научных обменов для шпионажа.

Ранее бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джону Болтону вменили по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения со сверхсекретной информацией. По данным Минюста США, его подозревают в восьми случаях передачи секретной информации и 10 эпизодах незаконного хранения документов.