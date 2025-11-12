Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 09:37

Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж

Сотрудник университета КНР передал за рубеж семь секретных карт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Власти Китая приговорили к 15 годам лишения свободы местного жителя по фамилии Ша за передачу секретных топографических карт и военной информации иностранной организации, сообщило Управление по защите гостайны КНР. По версии следствия, 20 лет назад Ша, будучи докторантом, участвовал в проекте по развитию туризма с зарубежной организацией.

По запросу представителей организации Ша отсканировал семь секретных карт и передал за рубеж. Он также от руки начертил расположение некоторых важных военных объектов КНР, указав время их дислокации. За эти услуги Ша получил вознаграждение в размере 40 тыс. юаней (456 тыс. рублей). В связи с указанными действиями он был признан виновным в шпионаже.

Помимо отбывания тюремного срока, Ша должен выплатить штраф в 50 тыс. юаней (570 тыс. рублей). Суд также лишил его «политических прав» на пять лет и конфисковал имущество. Управление рекомендовало вузам проводить тренинги по гостайне из-за риска использования научных обменов для шпионажа.

Ранее бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джону Болтону вменили по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения со сверхсекретной информацией. По данным Минюста США, его подозревают в восьми случаях передачи секретной информации и 10 эпизодах незаконного хранения документов.

Китай
карты
гостайны
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Так в СССР готовили для министров — нежная говядина в соусе
Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Ефремов избавился от московской недвижимости
Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка
Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ
Мишонова раскрыла печальные последствия инцидента со школьником и купюрой
Правительство США обвинили в создании коронавируса
Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж
На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Появились подробности о состоянии отца Сырского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года
На Западе расшифровали дешевый трюк Зеленского с Сырским и провалами ВСУ
В России появился ГОСТ для собачников
Политолог из Венгрии увидел попытку Зеленского снять с себя вину
В российской армии появился новый род войск
Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом
«Минируют и отравляют»: раскрыто, на что пошли ВСУ при бегстве из Сладкого
Стало известно, почему в России стали чаще продавать квартиры без отделки
Более 50 человек пострадали на Тайване из-за тайфуна «Фунг-Вонг»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.