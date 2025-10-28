Дрон ВСУ убил жителя Брянской области, написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Беспилотник ударил по машине, которая ехала между селами Курово и Суворово, автомобиль полностью уничтожен.

В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения, — написал Богомаз.

Ранее украинский беспилотник намеренно атаковал автомобиль мирных жителей в селе Новые Юрковичи Брянской области. В результате удара погибла женщина, которая находилась за рулем авто.

Между тем официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что с апреля 2014 года в результате действий Украины в Донецкой и Луганской народных республиках пострадали более 18 тыс. мирных жителей. При этом более 5 тыс. из них были убиты, добавила она.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА с 100-килограммовой авиабомбой пытались атаковать ключевую железнодорожную станцию, расположенную в Иловайске на востоке Донецкой Народной Республики. По данным ФСБ, после этой неудачной попытки ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.