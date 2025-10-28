Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 20:23

Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции России внесло песню исполнителя шансона Мафика (настоящее имя — Денис Малыгин) «Розы гибнут на газонах, а шпана — на красных зонах» в федеральный перечень экстремистских материалов. В реестре уточняется, что в перечень включено как само музыкальное произведение, так и его текст.

Музыкальная композиция «Розы гибнут на газонах, а шпана — на красных зонах» музыкального исполнителя под творческим псевдонимом Мафик, продолжительностью 3 минуты 54 секунды, и ее текстовое содержание, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, — говорится в реестре.

Ранее суд в Санкт-Петербурге признал экстремистскими песни исполнителей Murdek и Руслана Черного «На*** мусора» и «Ну че ты, мусор», запретив их распространение на территории России. Эксперты обнаружили в текстах враждебное отношение к полицейским, унижение представителей власти и героизацию преступников.

Кроме того, Останкинский районный суд Москвы запретил мем с нецензурной лексикой о цыганах из фильма Гая Ричи «Большой куш», а также пять веб-страниц с материалами, содержащими разжигание ненависти к этой этнической группе.

