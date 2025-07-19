Рубль теряет поддержку? Курсы валют 19 июля, что с долларом, евро, юанем

Эксперты оценили предстоящую динамику российской валюты. Правда ли рубль теряет поддержку, каковы курсы валют сегодня, 19 июля, что с долларом, евро, юанем?

Каков курс доллара сегодня, 19 июля

Центробанк установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 19–21 июля, на уровне 78,3129 рубля против прежнего показателя — 78,1856 рубля. Таким образом, американская валюта прибавила 12,73 копейки.

На международном валютном рынке Forex в выходные торги не проводятся. На момент закрытия торговых операций в пятницу, 18 июля, доллар уходил за 78,71 рубля, показывая прирост в размере 0,66 (0,85%), следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в субботу, 19 июля

Актуальный курс ЦБ для евро составляет 91,0821 рубля. В пятницу, 18 июля, европейская валюта была зафиксирована регулятором на отметке в 90,9716 рубля. Так, евро подорожал на 11,05 копейки. На Forex валюта уходила за 91,508 рубля, демонстрируя прирост в размере 1,001 (1,11%).

Юань, в свою очередь, стоит 10,8959 рубля, согласно курсу Центробанка на выходные и понедельник, 19–21 июля. До этого китайская валюта была на уровне 10,8787 рубля. Таким образом, юань подрос на 1,72 копейки. На международном валютном рынке Forex под закрытие торгов валюта продавалась за 10,9657 рубля, прибавляя 0,1012 (0,93%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда ли рубль теряет поддержку, прогнозы

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что рубль остается стабильным на фоне временного подавления фактора геополитики в курсе нацвалюты. Кроме того, экспортные притоки валюты в страну остаются на высоком уровне, а спрос на валюту под импорт — на низком, в связи с высокими ставками фондирования, добавил он.

«Валютная волатильность по-прежнему очень низкая. <...> Долго так продолжаться не может: придет момент, и турбулентность вернется на рынок. Возможно, уже совсем скоро», — подчеркнул Зельцер.

Он не исключает, что факторы поддержки курса рубля могут ослабнуть, что приведет к развороту иностранных валют вверх. На фоне высокой вероятности ускоренного секвестра ключевой ставки ЦБ ожидается сокращение притока валюты от экспортеров и восстановление спроса на валюту от импортеров: корпорациям, ведущим внешнеторговую деятельность, легче станет рефинансироваться, объяснил Зельцер.

В «ВИМ Инвестициях» также допускают ослабление позиций рубля в дальнейшем: при сохранении внешнеполитического статус-кво макрофакторы говорят в пользу такой тенденции.

Зельцер считает, что в краткосрочной перспективе, ограниченной июлем, курс доллара может подняться к 80 рублям, а юань — к 11 рублям. Среднесрочные оценки предполагают возврат курса доллара в диапазон 85–90 рублей, а юаня — в границы 11,5–12 рублей.

«По многолетней статистике, самый опасный период для рубля — август: курс доллара исторически укрепляется в 73% случаев», — заключил эксперт.

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