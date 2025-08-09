Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Не стоит терять время»: Алиев о подписании соглашения с Арменией

Алиев: подписание соглашения с Арменией не должно затягиваться

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальное подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией не должно затягиваться, если документ уже парафирован сторонами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, не стоит терять время, передает ТАСС.

Считаю, что не стоит терять время. Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затягиваться, — подчеркнул Алиев.

Политик отметил, что 8 августа — исторический день для всего региона и для Баку и Еревана в частности. Он имеет большое значение для всех, кто «хочет мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе», отметил президент Азербайджана.

Ранее Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своем намерении совместно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Такие планы они озвучили во время трехстороннего выступления лидеров.

Ранее выяснилось, что президент Азербайджана Алиев и Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения. Позже стало известно, что США готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией.

