Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своем намерении совместно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает пресс-служба Белого дома. Такие планы они озвучили во время трехстороннего выступления лидеров.

Мы с премьер-министром Пашиняном готовы направить совместное обращение в Нобелевский комитет о присуждении премии мира Дональду Трампу, — заявил Алиев.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения. Позже стало известно, что США готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Также Алиев и Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном. Она будет охватывать три направления: региональные связи, инвестиции и сотрудничество в сфере безопасности.