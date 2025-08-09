Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 03:05

Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своем намерении совместно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает пресс-служба Белого дома. Такие планы они озвучили во время трехстороннего выступления лидеров.

Мы с премьер-министром Пашиняном готовы направить совместное обращение в Нобелевский комитет о присуждении премии мира Дональду Трампу, — заявил Алиев.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения. Позже стало известно, что США готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Также Алиев и Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном. Она будет охватывать три направления: региональные связи, инвестиции и сотрудничество в сфере безопасности.

