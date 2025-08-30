День знаний — 2025
Пятилетнюю американку смыло в ливневую канализацию

WWSB: в США ребенка смыло в ливневую канализацию и протащило 90 метров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Флорида произошел несчастный случай с пятилетней девочкой, которую мощный поток воды унес в ливневую канализацию. Инцидент случился во время прорыва водопроводной магистрали, когда ребенок играл на улице, сообщает телеканал WWSB.

Прорвавшаяся водопроводная труба вызвала образование дыры в асфальте и затопление проезжей части. Мощный водяной поток смыл ребенка в систему ливневой канализации.

Соседи немедленно вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия. Пожарные смогли обнаружить и извлечь девочку после того, как ее протащило под землей примерно на 90 метров.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице в критическом состоянии. Местные власти начали расследование инцидента, в ходе которого устанавливаются причины прорыва водопроводной магистрали. Кроме того, рассматриваются обстоятельства, при которых ребенок остался без присмотра взрослых. Шериф округа заявил о необходимости тщательного разбирательства для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее в Сети показали последствия мощного прорыва трубы с горячей водой на Совхозной улице в Химках. На кадрах были видны затопленные дороги, раскиданные куски грунта и асфальта, пострадавшие автомобили. На место прибыла Землякова и представители «ТСК Мосэнерго».

