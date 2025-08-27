День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:31

В Сети показали горячий потоп в Химках

Опубликованы кадры с места крупного прорыва в Химках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети показали последствия мощного прорыва трубы с горячей водой на Совхозной улице в подмосковных Химках. На кадрах ТАСС видны затопленные дороги, раскиданные куски грунта и асфальта, пострадавшие автомобили. На месте работают глава Химок Елена Землякова и представители «ТСК Мосэнерго».

Есть пострадавший. Он пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни, — рассказала Землякова.

По ее словам, ЧП случилось во время испытания теплосетей. Для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево приостановлена подача горячей воды.

Ранее в подмосковном Королеве произошла крупная коммунальная авария, оставившая без водоснабжения семь районов города. Одновременно Королев столкнулся с затоплением улиц сточными водами из-за сбоя в работе канализационной насосной станции в микрорайоне Юбилейный.

Тем временем в Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который позволяет быстро обнаруживать аварии. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, в него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона.

Подмосковье
происшествия
прорывы
пострадавшие
