Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье

В Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который позволяет быстро обнаруживать аварии, сообщает 360.ru. В него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Это новый цифровой центр, который позволяет обнаруживать аварии на самых разных этапах. Благодаря цифровизации, установке датчиков, мы можем более оперативно реагировать и устранять их и, самое главное, информировать жителей, — отметил Воробьев.

Ранее в подмосковном Королеве произошла крупная коммунальная авария, оставившая без водоснабжения семь районов города. Перебои с холодной и горячей водой начались вечером 24 июля и продлились до вечера 25 июля. Одновременно город столкнулся с затоплением улиц сточными водами из-за сбоя в работе канализационно-насосной станции в микрорайоне Юбилейный.