Подмосковный город остался без воды более чем на сутки

Подмосковный город остался без воды более чем на сутки Администрация Королева: в семи районах прекращено водоснабжение из-за аварии

Семь районов подмосковного Королева остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале. Перебои с холодной и горячей водой продолжаются с вечера 24 июля и продлятся как минимум до 20:00 25 июля.

В список пострадавших районов вошли: 43-й квартал, Подлипки-Дачные, Залинейный и Завокзальный районы, Новые Подлипки, а также микрорайоны Юбилейный и Текстильщик. Параллельно с этим город второй день подряд сталкивается с проблемой затопления улиц сточными водами.

По данным портала MSK1.ru, причиной аварии стал технологический сбой в работе канализационно-насосной станции в микрорайоне Юбилейный. Местные жители сообщают о прорывах канализации как минимум в двух точках — на улице Маяковского и Большой Комитетской.

Ранее сообщалось, что петербурженка добилась через суд взыскания более 5,3 млн рублей с управляющей компании после коммунальной аварии в элитном доме. Причиной иска стала затяжная протечка с крыши, из-за которой пострадала квартира на Петроградской стороне.

Прежде суд в Санкт-Петербурге обязал местные власти выплатить 90-летней блокаднице 150 тысяч рублей компенсации за перелом голени, который она получила из-за падения на набережной канала Грибоедова. По данным прокуратуры, ответственность за уборку территории лежит на СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства».