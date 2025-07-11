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11 июля 2025 в 17:37

Петербурженка взыскала миллионы с УК из-за протекшей крыши

Петербурженке выплатили 5,3 млн рублей за причиненный ущерб из-за протечки крыши

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Петербурженка добилась через суд взыскания более 5,3 млн рублей с управляющей компании после коммунальной аварии в элитном доме, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Петербургу. Причиной иска стала затяжная протечка с крыши, из-за которой пострадала квартира на Петроградской стороне.

Суд установил, что в течение нескольких месяцев в квартиру поступала вода со стороны террасы. В результате были повреждены отделочные материалы, возникла плесень, а ребенок хозяйки, страдающий хроническими лор-заболеваниями, попал в больницу. Женщина самостоятельно демонтировала отделку, провела сушку помещений, обработала поверхности и сделала новый ремонт. Все расходы она зафиксировала и предоставила в суде.

Причиной аварии стали дефекты гидроизоляции фасадных конструкций, допущенные при ремонте кровли. После решения суда в пользу собственницы было возбуждено исполнительное производство. Управляющая компания выплатила всю сумму после ареста одного из своих транспортных средств.

Ранее суд в Санкт-Петербурге обязал местные власти выплатить 90-летней блокаднице 150 тысяч рублей компенсации за перелом голени, который она получила из-за падения на набережной канала Грибоедова. По данным прокуратуры, ответственность за уборку территории лежит на СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства».

Санкт-Петербург
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компенсации
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