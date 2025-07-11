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11 июля 2025 в 14:18

Блокаднице выплатят 150 тысяч рублей за падение на тротуаре в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге 90-летняя блокадница получит 150 тысяч рублей в качестве компенсации за перелом голени, полученный из-за некачественной уборки дорог, пишет «Петербург2». Такое решение принял суд после проверки прокуратуры Адмиралтейского района.

Прокуратура установила, что 22 января 2025 года женщина поскользнулась и упала возле дома на набережной канала Грибоедова. Ответственность за уборку территории несет СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства».

Это уже не первый случай, когда пенсионерам выплачивают компенсации за травмы. Ранее Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры и обязал городское транспортное предприятие выплатить 80 тысяч рублей компенсации местной жительнице пенсионного возраста. Она получила травмы в результате падения в троллейбусе.

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