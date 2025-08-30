Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай

Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай Путин перед поездкой в КНР дал интервью информационному агентству Xinhua

Президент России Владимир Путин дал большое интервью информационному агентству Xinhua, информирует пресс-служба Кремля. Глава государства пообщался с журналистами перед официальным визитом в Китай.

В преддверии официального визита в Китай Владимир Путин дал письменное интервью информационному агентству Xinhua, — следует из заявления.

Ранее Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит китайского руководителя в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение.

Кроме того, российский лидер заявил о систематическом пересмотре итогов Второй мировой войны рядом западных государств. В письменном интервью китайскому агентству, опубликованном на сайте Кремля, он осудил попытки фальсификации исторической правды. Как обратил внимание Путин, западные страны игнорируют вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов, пытаясь переписать «позорные страницы» своей истории.

До этого президент России объявил о совместной позиции Москвы и Пекина относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Главы государств подчеркивали, что любые изменения в структуре ООН должны быть тщательно продуманы и сбалансированы.