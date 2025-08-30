День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 05:27

SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом

SHAMAN не раскрыл детали своего будущего выступления на «Интервидении»

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, отказался раскрывать детали своего выступления на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист в эфире специального выпуска шоу «Посиделки на Дорожном радио» заявил, что хочет сохранить концепцию номера в секрете до самого мероприятия, чтобы удивить зрителей.

Мы с режиссером уже встречались, работали над концепцией номера. Концепция мне очень понравилась, все под впечатлением. Я просто хотел бы, чтобы это оставалось пока что сюрпризом, как говорится, за кадром, — указал артист.

Программа была посвящена предстоящему «Интервидению» и собрала таких участников, как белорусская певица Настя Кравченко, телеведущая Яна Чурикова и креативный директор конкурса Андрей Разыграев. SHAMAN, представляющий Россию на международном конкурсе, активно готовится к выступлению.

Ранее Чурикова высказала мнение, что «Интервидение» способствует укреплению культурного взаимодействия между странами через музыку. Она подчеркнула значимость проекта для российского творческого рынка. Особенностью события телеведущая назвала отсутствие территориальных и политических ограничений, что создает пространство для расширения музыкального и творческого диалога.

Интервидение
SHAMAN
выступления
секреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом
Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев
В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ
Безруков получил медаль за работу с военнослужащими
Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай
Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре
Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром
Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»
Романы, критика из-за дочери, карьера: как живет Анастасия Задорожная
Прием и выпуск самолетов приостановили в Сочи
Скандалы, личная жизнь, критика СВО: куда пропала Кристина Асмус
Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны
Пятилетнюю американку смыло в ливневую канализацию
Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 августа, потепление
Макрон пригрозил России санкциями в случае одного «непослушания»
Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле
Росавиация разбирается в инциденте с упавшими в обморок пассажирами
Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ
Причины утечки нефти в Черном море пока не выяснены
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.