SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, отказался раскрывать детали своего выступления на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист в эфире специального выпуска шоу «Посиделки на Дорожном радио» заявил, что хочет сохранить концепцию номера в секрете до самого мероприятия, чтобы удивить зрителей.
Мы с режиссером уже встречались, работали над концепцией номера. Концепция мне очень понравилась, все под впечатлением. Я просто хотел бы, чтобы это оставалось пока что сюрпризом, как говорится, за кадром, — указал артист.
Программа была посвящена предстоящему «Интервидению» и собрала таких участников, как белорусская певица Настя Кравченко, телеведущая Яна Чурикова и креативный директор конкурса Андрей Разыграев. SHAMAN, представляющий Россию на международном конкурсе, активно готовится к выступлению.
Ранее Чурикова высказала мнение, что «Интервидение» способствует укреплению культурного взаимодействия между странами через музыку. Она подчеркнула значимость проекта для российского творческого рынка. Особенностью события телеведущая назвала отсутствие территориальных и политических ограничений, что создает пространство для расширения музыкального и творческого диалога.