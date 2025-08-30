Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 августа, потепление

Наконец-то наступило долгожданное потепление, но для аллергиков оно не принесет облегчения. Солнечная и теплая погода способствует активному распространению пыльцы. Так что ее уровень сегодня будет даже чуть выше, чем вчера.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
В столице, наконец, стало значительно теплее. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. В первой половине дня ожидается переменная облачность, а во второй — ясная и солнечная погода. Это может усугубить ситуацию с пылением.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 30 августа
Теплый и сухой воздух сегодня работает против аллергиков, создавая идеальные условия для главных раздражителей.
Амброзия: уровень ее пыльцы остается высоким. Сейчас распространение этого сорняка будет еще активнее из-за солнечной погоды.
Злаки и полынь: их влияние практически сошло на нет. Концентрация в воздухе минимальна и не оказывает существенного влияния на самочувствие.
Плесневые грибы: несмотря на ясную погоду, концентрация спор альтернарии и кладоспориума остается очень высокой. Дожди и общая влажность предшествующих дней создали почву для их активного размножения.
Уровень пыльцы в воздухе в предпоследний день августа по-прежнему представляет серьезную угрозу. Сочетание высокого уровня пыльцы амброзии и чрезвычайно высокой концентрации спор плесени требует от аллергиков принятия всех необходимых мер защиты. Рекомендуем ограничить пребывание на улице в дневные часы, держать окна закрытыми, использовать очистители воздуха и не забывать о предписанных врачом антигистаминных препаратах.