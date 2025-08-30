Росавиация разбирается в инциденте с упавшими в обморок пассажирами Росавиация установит причины инцидента на рейсе Анталья — Москва

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) начало проверку в отношении инцидента, произошедшего на рейсе STW011 авиакомпании Southwind Airlines по маршруту Анталья-Москва. Поводом для расследования стали сообщения о длительной задержке пассажиров на борту самолета с неработающими системами кондиционирования воздуха, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Мы направили запрос авиаперевозчику с требованием оперативно предоставить отчет о случившемся и предпринятых мерах, чтобы предотвратить подобное в будущем, — указал он.

Рейс, первоначально запланированный на 27 августа в 19:05, фактически вылетел в 21:14 по московскому времени. При этом пассажиры провели на борту около двух часов в условиях неработающих кондиционеров. Некоторые женщины и дети лишились чувств во время ожидания взлета. Для оказания медицинской помощи к самолету была вызвана скорая помощь.

Ранее летевший из Москвы в Сочи пассажир умер на борту. По предварительной информации, 56-летнему мужчине резко стало плохо, после чего он потерял сознание на высоте более 10 тысяч метров. Самолет экстренно посадили в Минеральных Водах. Подъехавшие к воздушному судну медики не смогли спасти пассажира.