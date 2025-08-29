День знаний — 2025
29 августа 2025 в 18:28

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС

Ушаков: Путин и Алиев при желании могут встретиться на полях саммита ШОС в Китае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев могут провести встречу в рамках саммита ШОС в Китае, если будет такое желание, заявил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков. При этом он отметил, что заранее о встрече стороны не договаривались, передает РИА Новости.

Я не знаю. Специально об этой встрече не договаривались. Но опять-таки лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, есть желание, — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются за чашкой чая во время встречи в Пекине. По его словам, беседа пройдет в формате «один плюс четыре». С российской стороны будут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и сам Ушаков.

До этого он же сообщал, что Путин встретится 1 сентября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помощник президента добавил, что лидеры обсудят украинское и ближневосточное урегулирование.

