19 сентября 2025 в 17:11

На Украине протестующих залили слезоточивым газом

Сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против сотрудников предприятия

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) применили слезоточивый газ против протестующих в Ковеле Волынской области на западе Украины, сообщили в областном ТЦК. Инцидент произошел на территории одного из предприятий критической инфраструктуры.

Там рассказали, что сотрудники ТЦК хотели проверить документы у мужчины, но он убежал на территорию одного из предприятий. Военкомы последовали за ним, однако их попытались остановить около 20 сотрудников. Против них применили слезоточивый газ. В настоящее время на месте работает полиция.

До этого в Волынской области, на западе Украины, жители Луцка повредили автобус сотрудников ТЦК. Люди заблокировали движение транспорта, чтобы помешать принудительной мобилизации.

Ранее сотрудники ТЦК в Одессе не разобрались с дверью ворот и упустили уклониста. Местные военкомы хотели насильно посадить парня в автомобиль, но столкнулись с «препятствием».

ТЦК
происшествия
украина
протестующие
