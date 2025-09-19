Синоптик сообщил, когда наступит последний теплый день в Москве в 2025 году

Последний теплый день 2025 года в Москве наступит 22 сентября, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, температура воздуха будет держаться на аномально высоком уровне — +24-26 градусов. Уже ночью в городе похолодает до +13 градусов.

Последний теплый день сентября мы увидим в понедельник. Температура воздуха в этот день под влиянием гребня антициклона поднимется до +24–26 градусов. Климатическая норма будет превышена почти на девять градусов. Ночью в столичном регионе похолодает до +13 градусов, — заявил Ильин.

Он спрогнозировал, что уже в среду днем столбики термометров покажут всего +9-12 градусов тепла. Также, по словам синоптика, в эти дни в столичном регионе местами пройдут дожди.

