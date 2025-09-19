Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 17:28

Синоптик сообщил, когда наступит последний теплый день в Москве в 2025 году

Синоптик Ильин: последним теплым днем в Москве будет 22 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Последний теплый день 2025 года в Москве наступит 22 сентября, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, температура воздуха будет держаться на аномально высоком уровне — +24-26 градусов. Уже ночью в городе похолодает до +13 градусов.

Последний теплый день сентября мы увидим в понедельник. Температура воздуха в этот день под влиянием гребня антициклона поднимется до +24–26 градусов. Климатическая норма будет превышена почти на девять градусов. Ночью в столичном регионе похолодает до +13 градусов, — заявил Ильин.

Он спрогнозировал, что уже в среду днем столбики термометров покажут всего +9-12 градусов тепла. Также, по словам синоптика, в эти дни в столичном регионе местами пройдут дожди.

Ранее столица Дагестана Махачкала оказалась затоплена из-за ливней. Видео, на которых запечатлено природное происшествие, опубликовали местные жители в соцсетях. Судя по кадрам, водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах. На видео также можно заметить сотрудников коммунальных служб, которые очищают ливневые стоки от мусора. Мусор также плавает по воде.

Максим Ширяев
М. Ширяев
