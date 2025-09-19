Губернатор Вологодчины Филимонов раскрыл свои главные цели

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью NEWS.ru заявил, что приоритетная задача — предотвратить вымирание населения в регионе. По его словам, для этого власти ограничили продажу алкоголя двумя часами в день, а также запустили кампанию по борьбе с вейпами и никотинсодержащей продукцией.

Приоритетная задача — предотвратить вымирание гигантскими темпами. Новые правила продажи алкоголя и популяризация здорового образа жизни — только часть нашей стратегии. Запустили масштабную кампанию по борьбе с вейпами и никотинсодержащей продукцией, — рассказал Филимонов.

Он отметил, что из 316 торговых точек по продаже вейпов уже закрылись 138 (по данным на середину сентября). Кроме того, губернатор заявил, что продолжит бороться с распространением наркотиков в регионе. По его словам, для этого сформированы «Народные дружины» — отряды добровольцев, которые помогают правоохранительным органам: участвуют в рейдах и профилактических мероприятиях, контролируют обстановку на местах.

Ранее Филимонов заявил, что население Вологодской области значительно сокращается, в том числе из-за алкоголя. По его словам, за год в области умирают порядка 8,5 тысячи человек. Причем 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с болезнями, которые стали следствием употребления спиртного, подчеркнул политик.