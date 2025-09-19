Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:30

Губернатор Вологодчины Филимонов рассказал, как борется с абортами

Губернатор Филимонов: для сокращения числа абортов врачам платят по 25 тыс. руб.

Георгий Филимонов Георгий Филимонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Вологодской области ведется большая работа по профилактике прерывания беременности, заявил в интервью NEWS.ru губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, врачам, поспособствовавшим сохранению плода, выплачивают пять тысяч рублей, а после появления малыша на свет — еще 25 тыс. рублей.

Ведем большую работу по профилактике прерывания беременности: пять тысяч рублей направляем врачам за каждую сохраненную жизнь и 25 тыс. — при рождении ребенка, — сказал Филимонов.

Он отметил, что частные клиники Вологодской области отказались от выполнения процедур по искусственному прерыванию беременности. Подобные операции проводятся только по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин, подчеркнул губернатор.

В результате, по словам Филимонова, в июле 2025 года число абортов в регионе сократилось до нуля, 1 случай аборта зарегистрирован в августе. На учете по беременности и родам состоит 4 118 женщин, в том числе в августе зарегистрировано 377 будущих мам.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить аборты в России. По его словам, исключения должны составлять лишь продиктованные медицинскими причинами случаи. Также Слуцкий обратил внимание, что высокий процент по ипотеке заставляет россиян отказываться от родительства. В частности, он счел такое положение дел «лучшей рекламой чайлдфри».

