19 сентября 2025 в 17:29

Два китайца, узбек и украинка организовали плантацию с рабами под Киевом

Под Киевом в рабстве удерживали 13 граждан Узбекистана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киевской области задержали группу лиц, которые удерживали в рабстве на тепличных плантациях 13 граждан Узбекистана, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. По ее данным, подозреваемыми оказались два гражданина Китая, гражданин Узбекистана и украинка.

Прокуратура Киевщины выявила группу лиц во главе с гражданином КНР, которые вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана. <…> Подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, которые находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий, — говорится в сообщении.

Рабов находили за пределами Украины, а после привозили под Киев. Людей насильно удерживали и использовали в принудительном труде различного характера. В прокуратуре отметили, что людей «унижали до предела», штрафуя за малейшие оплошности и «даже посещение уборной разрешалось только по графику».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на торговлю органами на Украине. По словам дипломата, человеческие «детали» с легкостью можно приобрести на иностранных онлайн-площадках.
Украина
Киевская область
рабы
задержания
