Два китайца, узбек и украинка организовали плантацию с рабами под Киевом Под Киевом в рабстве удерживали 13 граждан Узбекистана

В Киевской области задержали группу лиц, которые удерживали в рабстве на тепличных плантациях 13 граждан Узбекистана, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. По ее данным, подозреваемыми оказались два гражданина Китая, гражданин Узбекистана и украинка.

Прокуратура Киевщины выявила группу лиц во главе с гражданином КНР, которые вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана. <…> Подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, которые находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий, — говорится в сообщении.

Рабов находили за пределами Украины, а после привозили под Киев. Людей насильно удерживали и использовали в принудительном труде различного характера. В прокуратуре отметили, что людей «унижали до предела», штрафуя за малейшие оплошности и «даже посещение уборной разрешалось только по графику».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия.

