Путин подарил шпица школьнику из Крыма

Президент России Владимир Путин исполнил просьбу крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Губернатор лично вручил подарок.

Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне, — написал Аксенов.

Глава региона отметил, что ему приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но сокровенной детской мечты. Мальчик хорошо учится, активно участвует в конкурсах и олимпиадах, награжден грамотами и дипломами.

