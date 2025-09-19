«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 17:07

Путин подарил шпица школьнику из Крыма

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин исполнил просьбу крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Губернатор лично вручил подарок.

Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне, — написал Аксенов.

Глава региона отметил, что ему приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но сокровенной детской мечты. Мальчик хорошо учится, активно участвует в конкурсах и олимпиадах, награжден грамотами и дипломами.

Ранее стало известно, что Путин в День оружейника прибыл в Пермь. Пресс-служба Кремля сообщила, что там глава государства посетит «Мотовилихинские заводы» — старейшее из действующих в стране предприятий Западного Урала.

До этого Путин заявил, что Россия добилась заметных результатов в сфере отечественного двигателестроения, однако до сих пор остаются нерешенные задачи, связанные с развитием местной авиации. Он добавил, что нужно было давно заняться этим вопросом. Глава государства также заявил, что сохранение макроэкономической стабильности является одним из безусловных приоритетов государства.

Владимир Путин
Сергей Аксенов
собаки
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.