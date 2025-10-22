Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня 22 октября 2025 года: что делать в начале лунного цикла?

Фаза Луны сегодня, 22 октября 2025 года: что делать в начале лунного цикла? Фаза Луны сегодня, 22 октября 2025 года: что делать в начале лунного цикла? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 08:29 по столичному времени сегодня, 22 октября, Луна начнет свой второй день в новом лунном цикле. На то, чтобы сделать все необходимые дела в этот день, у нас есть чуть больше стандартных суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна продолжает оставаться под покровительством хищного и прекрасного Скорпиона. Растущая фаза, которая началась только вчера, продлится до 5 ноября, когда придет последнее полнолуние этой осени.

Общие рекомендации для вторых лунных суток

Отличный шанс для начала амбициозных проектов. Все, что вы запланировали вчера или в начале года, можно смело воплощать в жизнь. Чтобы избежать ненужных вмешательств, минимизируйте общение с посторонними людьми. Вторая половина дня подходит для получения информации и обучения.

Свадьба и отношения во вторые лунные сутки

Заключать брак во вторые лунные сутки не рекомендуется. Супругам, поженившимся в этот день, всю жизнь что-то будет мешать почувствовать себя счастливыми.

Фаза Луны сегодня, 22 октября, какая сегодня Луна: что делать в начале лунного цикла? Фаза Луны сегодня, 22 октября, какая сегодня Луна: что делать в начале лунного цикла? Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здоровье и красота на растущей Луне

Обратите внимание на свои предпочтения в еде в этот день, это позволит скорректировать рацион на ближайший месяц. Сегодня можно начинать диеты, проводить разгрузочные дни, пойдет на пользу посещение спортзала и бассейна. А вот визит в салон красоты сегодня может разочаровать.

Бизнес и деньги в начале лунного цикла

На этот день можно намечать любые дела, однако проводить их лучше после обеда. Утро рекомендуется посвятить планированию и выстраиванию сценариев общения с подчиненными, коллегами, партнерами и клиентами. Любые финансовые операции пройдут успешно.

Природа на молодой Луне

Рыбалка по-прежнему бессмысленна, если вам нужна рыба. Но может стать отличным поводом выехать на природу и побыть в одиночестве. Любые работы с растениями сегодня неблагоприятны. Владельцам домашних животных рекомендуется уделить время досугу своих подопечных.

