Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать

Новолуние в октябре 2025 года наступит сегодня, 21 числа, а затем начнется фаза растущей Луны. Какие подробности известны, что можно и нельзя делать в этот день?

Что такое новолуние, можно ли увидеть

Новолуние — это одна из восьми основных фаз Луны. Оно наступает, когда естественный спутник находится на одной линии между Солнцем и Землей. В этот период Луна обращена к нам своей неосвещенной стороной и поэтому практически невидима для земного наблюдателя.

С точки зрения астрологии новолуние — это время, когда Солнце и Луна соединяются в одном из знаков зодиака и активируют соответствующие ему характеристики.

Обычно новолуние случается один раз в месяц, так как весь лунный цикл длится около 29,5 дня. Однако иногда оно может выпадать дважды в месяц.

В октябре 2025 года новолуние наступит сегодня, 21 октября, в 15:25 по московскому времени. Затем начнется фаза растущей Луны, которая продлится с 22 по 31 октября. Далее наступит полнолуние — Луна будет находиться напротив Солнца, и ее диск будет полностью освещен.

Луна в фазе новолуния практически не видна из-за своего расположения между Землей и Солнцем. В астрономическом смысле событие не зависит от географического положения наблюдателя и от факта пересечения Луной линии горизонта, оно происходит одновременно для всей Земли.

Что можно и нельзя делать в новолуние

21 октября 2025 года Луна будет находиться в созвездии Весов. По словам астрологов, эта конфигурация означает склонность к нерешительности, капризам, непостоянству, а также легкомысленным поступкам.

Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новолуние в Весах также связано с темой межличностных отношений. В жизни человека в этот период повышается вероятность возникновения нерешенных конфликтов, спорных ситуаций и разногласий. Специалисты в это время советуют еще раз осмыслить вопросы, которые возникали ранее, а также проанализировать и разработать новые стратегии для их решения.

По мнению астрологов, в этот период необходимо подводить итоги, приобретать новые полезные пищевые привычки, проводить генеральную уборку, ставить цели на ближайшее время и заниматься интуитивными практиками и медитациями.

Эксперты во время новолуния не рекомендуют акцентировать внимание на мелочах, принимать серьезные решения и вступать в конфликты, а также перегружать организм.

