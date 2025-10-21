Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 11:07

Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать

Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новолуние в октябре 2025 года наступит сегодня, 21 числа, а затем начнется фаза растущей Луны. Какие подробности известны, что можно и нельзя делать в этот день?

Что такое новолуние, можно ли увидеть

Новолуние — это одна из восьми основных фаз Луны. Оно наступает, когда естественный спутник находится на одной линии между Солнцем и Землей. В этот период Луна обращена к нам своей неосвещенной стороной и поэтому практически невидима для земного наблюдателя.

С точки зрения астрологии новолуние — это время, когда Солнце и Луна соединяются в одном из знаков зодиака и активируют соответствующие ему характеристики.

Обычно новолуние случается один раз в месяц, так как весь лунный цикл длится около 29,5 дня. Однако иногда оно может выпадать дважды в месяц.

В октябре 2025 года новолуние наступит сегодня, 21 октября, в 15:25 по московскому времени. Затем начнется фаза растущей Луны, которая продлится с 22 по 31 октября. Далее наступит полнолуние — Луна будет находиться напротив Солнца, и ее диск будет полностью освещен.

Луна в фазе новолуния практически не видна из-за своего расположения между Землей и Солнцем. В астрономическом смысле событие не зависит от географического положения наблюдателя и от факта пересечения Луной линии горизонта, оно происходит одновременно для всей Земли.

Что можно и нельзя делать в новолуние

21 октября 2025 года Луна будет находиться в созвездии Весов. По словам астрологов, эта конфигурация означает склонность к нерешительности, капризам, непостоянству, а также легкомысленным поступкам.

Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новолуние в Весах также связано с темой межличностных отношений. В жизни человека в этот период повышается вероятность возникновения нерешенных конфликтов, спорных ситуаций и разногласий. Специалисты в это время советуют еще раз осмыслить вопросы, которые возникали ранее, а также проанализировать и разработать новые стратегии для их решения.

По мнению астрологов, в этот период необходимо подводить итоги, приобретать новые полезные пищевые привычки, проводить генеральную уборку, ставить цели на ближайшее время и заниматься интуитивными практиками и медитациями.

Эксперты во время новолуния не рекомендуют акцентировать внимание на мелочах, принимать серьезные решения и вступать в конфликты, а также перегружать организм.

Читайте также:

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 октября, фото, видео

Пост об СВО, надежда поехать на Украину: как живет актриса Марина Коняшкина

Четыре развода, слова о Путине, мечты о звании: как живет Галина Данилова

космос
новости
Луна
астрология
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
«АвтоВАЗ» раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
Суд отклонил два иска против Пугачевой
Энергетическая система Украины испытала серьезный удар российской армии
Забеременевшая через тюремную вентиляцию девушка оказалась убийцей
Назван минимальный размер пенсии по старости в 2026 году
Россиянин послушал украинскую песню и попал под суд
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.