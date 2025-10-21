Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 00:25

Фаза Луны сегодня, 21 октября: задачи и сюрпризы осеннего новолуния

Фаза Луны сегодня, 21 октября: задачи и сюрпризы осеннего новолуния Фаза Луны сегодня, 21 октября: задачи и сюрпризы осеннего новолуния Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня с 07:10 по московскому времени до 15:26 Луна будет проходить 30-е лунные сутки. Это конец убывающей фазы — уже в 15:26 наступит новолуние и начало 1-го дня следующего лунного цикла.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Новолуние наступит под знаком Скорпиона. Это означает, что нас ждет лунный месяц, наполненный страстными чувствами и яркими событиями, и все это будет венчать столь любимое Скорпионами умение изящно и эффектно мстить. Луна сегодня завершит убывающую фазу и перейдет в растущую. В ночное время суток увидеть на небе ее будет нельзя.

Рекомендации и советы для осеннего новолуния

В период 30-х лунных суток можно будет насладиться покоем и обилием энергии, следует потратить ее разумно, на дела, которые важны для вас лично. Хорошо подводить итоги и строить планы на будущее. Можно и закрыть гештальты — это даст возможность двигаться вперед налегке. Доверяйте интуиции. С наступление 1-го лунного дня все эти веяния сохранятся. Следите за тем, чтобы ваши мысли были чисты.

Свадьба и отношения под безлунным небом

Заключать брак в этот день не рекомендуется. В общении с родственниками сделайте упор на конструктивный диалог, для того чтобы расставить все точки над i. Не выясняйте отношения, решайте задачу достичь мира. Просите прощения и великодушно прощайте сами.

Фаза Луны сегодня, 21 октября: сюрпризы осеннего новолуния для влюбленных и бизнесменов Фаза Луны сегодня, 21 октября: сюрпризы осеннего новолуния для влюбленных и бизнесменов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота в новолуние

Посвятите день релаксу или легким тренировкам. Пойдет на пользу массаж, йога, пилатес, посещение бассейна или солярия. Избегайте обильной пищи, берегите голову от возможных травм или переохлаждения. Для посещения салона красоты время сейчас не подходящее.

Финансы и бизнес на рубеже лунных циклов

До начала новолуния подчистите хвосты в делах, подведите итоги лунного месяца. С наступлением нового цикла можно начать строить планы. День не подходит для переговоров или принятия решений. С утра можно раздавать долги, после обеда финансовые операции лучше приостановить.

Природа в безлунные сутки

Как всегда в новолуние, рыбалка окончится ничем. Хотя поездка на природу подарит умиротворение. Внимательный хозяин заметит, что коты и собаки тоже чувствуют фазы Луны, а потому сегодня могут быть слишком вялыми или, наоборот, возбужденными. Подстройтесь под их настроение, покажите свою любовь. Садоводам рекомендуется в обязательном порядке планировать свои дела в соответствии с рекомендациями лунного календаря на октябрь.

