18 ноября 2025 в 22:13

Группу украинцев депортировали на родину из США

США депортировали 50 украинцев за нарушение законов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты инициировали депортацию 50 украинских граждан, нарушивших американское законодательство, сообщил Telegram-каналу «Политика страны» спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. Группу доставили на Украину через территорию Польши, где в пункте пропуска «Шегини» их передали украинским пограничникам.

Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение, — подтвердил Демченко.

В настоящее время органы выясняют все обстоятельства и конкретные причины принудительного выдворения каждого из граждан. Представитель ГПСУ также отметил, что украинская сторона получала от американских властей предварительное уведомление о планах депортировать лиц без американского гражданства. Дальнейшая судьба возвращенных украинцев, в том числе их возможная мобилизация, пока не решена.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит к депортации примерно 80 граждан Украины, нарушивших американское законодательство. Как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, украинскому посольству известно о вынесенных окончательных решениях о высылке указанных лиц в связи с допущенными правовыми нарушениями.

