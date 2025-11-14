Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 16:43

Стало известно количество украинцев, которых вышлют из США

Посол Стефанишина: власти США намерены депортировать 80 украинцев

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты готовятся к депортации примерно 80 граждан Украины, нарушивших американское законодательство, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина газете The Washington Post. По ее информации, украинскому посольству известно о вынесенных окончательных решениях о высылке указанных лиц в связи с допущенными правовыми нарушениями.

В настоящее время осуществляется необходимая процедурная подготовка к их принудительному возвращению на родину, говорится в материале. Предположительно, некоторые граждане могут быть транспортированы на украинскую территорию посредством военной авиации Польши.

Ранее политолог Владимир Скачко предупредил о нарастающем в Польше серьезном этническом конфликте между местными жителями и украинскими беженцами. По его оценке, проигравшей стороной в этом потенциальном противостоянии с высокой вероятностью окажутся именно граждане Украины.

Кроме того, Министерство внутренних дел Чехии сообщило о значительном увеличении потока украинских беженцев в последние месяцы. Количество предоставленных разрешений на временную защиту возросло более чем вдвое, достигнув максимального показателя за весь период.

