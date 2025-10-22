В России предложили создать рейтинг надежности онлайн-школ

В России следует создать рейтинг надежности онлайн-школ для защиты потребителей от некачественных образовательных услуг, заявила NEWS.ru доцент общеакадемического факультета РАНХиГС кандидат филологических наук Наталья Федорова. Она отметила, что данная инициатива призвана упорядочить бурно развивающийся рынок дистанционного образования и выделить в нем добросовестных игроков.

Как рейтинг надежности онлайн-школ защитит права потребителей? Предложение о создании специального перечня стало реакцией на бурный рост рынка частного дистанционного образования. Сегодня границы между лицензированными образовательными организациями и авторами курсов, не имеющими официального статуса, практически стерлись. Введение единого рейтинга позволило бы разделить рынок на тех, кто действительно ведет образовательную деятельность в рамках закона, и тех, кто маскирует коммерческую услугу под обучение. Это могло бы стать инструментом саморегуляции отрасли, где пока слишком много серых зон и маркетинговых манипуляций, — пояснила Федорова.

Она пояснила, что многие потребители, покупая доступ к материалам, а не образовательную программу, лишаются возможности легко вернуть средства при низком качестве услуги. По словам доцента, в ряде российских регионов граждане уже подавали коллективные иски к авторам подобных проектов.

Покупая доступ к материалам онлайн-школ потребитель может оказаться в зоне правовой неопределенности: формально он покупает не обучение, а «доступ к материалам», и при низком качестве курса вернуть деньги удается лишь через суд. Распространенные жалобы касаются не только содержания программ, но и навязанных подписок, скрытых платежей и агрессивных рекламных обещаний. В ряде регионов уже есть коллективные иски к авторам таких проектов, — резюмировала Федорова.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что россияне имеют полное право вернуть деньги за онлайн-курсы, если они оказались некачественными или не соответствовали заявленному описанию. Согласно решению, при этом потребитель должен будет оплатить фактически понесенные расходы исполнителя.