Подкуп, компромат: в США готов план устранения Зеленского, при чем тут Рада

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США ведут работу среди депутатов Верховной рады на случай отстранения президента страны Владимира Зеленского от власти. Политик не исключает, что украинского лидера может ждать та же судьба, что и Виктора Януковича. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты называют судьбу нынешнего главы государства еще более незавидной. Могут ли украинские элиты предать Зеленского и какой способ выберут США для его устранения — в материале NEWS.ru.

Как США готовятся к отстранению Зеленского

По словам Азарова, американские власти уже ведут работу с украинскими депутатами на случай, если решат отстранить Зеленского от руководства страной для урегулирования конфликта с Россией. По его словам, такая процедура ранее уже была «отработана по Януковичу».

«Активно ведется работа среди депутатов — убеждения, угрозы, подкуп. Потому что там практически нет депутатов, которые могли бы занимать принципиальные позиции. На каждого есть что-то у американцев», — подчеркнул политик.

Таким образом, если США отдадут команду на отстранение Зеленского, на Украине будет реализован тот же сценарий, что и во время Евромайдана 2014 года, добавил Азаров.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru отметил, что США и раньше меняли власти в подконтрольных им странах, поэтому для Вашингтона нет никаких препятствий провернуть это снова.

«Более того, среди ближайшего окружения Зеленского хватает людей, которые могут помочь американцам, если те вдруг решат, что его нужно менять», — подчеркнул эксперт.

Кем США хотят заменить Зеленского

О планах США сместить Зеленского заявляла и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, Штаты готовятся заменить нынешнего президента Украины на более сговорчивого человека. При этом нардеп не исключила физического устранения действующего лидера.

«[Вашингтон] не кладет все яйца в одну корзину и работает над несколькими потенциальными кандидатами», — считает Безуглая.

Она отмечала, что среди предполагаемых претендентов на президентское кресло есть «ватноватые трамписты» вроде экс-советника офиса главы Украины Алексея Арестовича или бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова. В числе кандидатов, добавила Безуглая, могут оказаться и старожилы украинской политики — лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и бывший президент Петр Порошенко.

Депутат отмечала и интерес Запада к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному — его рассматривают как радикально «проукраинского кандидата», способного забрать патриотично настроенный электорат и строго следовать всем командам из США. Кроме того, ведется «зондирование» украинских олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

Кого бы ни выбрали в «преемники» Зеленского, защищать его практически никто не станет, уверен Корнилов. Возможно, пока депутаты не готовы «сдавать» президента, но все может измениться, как только поступит указание из Вашингтона.

«На Украине все меняется мгновенно. Завтра вдруг поступит четкий сигнал, который покажет даже „слугам народа“, что больше невозможно сотрудничать с „просроченным“ президентом. И тогда, смею заверить, на стороне Зеленского останется очень мало депутатов», — добавил эксперт.

Как США устранят Зеленского

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что Зеленский будет оставаться у власти до тех пор, пока он удобен США. Как только необходимость в его «услугах» пропадет, действующего президента Украины устранят — причем нетривиальным образом.

«Зеленский случайно галушкой подавится или пельменем, и никто не будет разыгрывать комедию по снятию этого ничтожества. Что касается депутатов, готовых предать Зеленского: те, кто от него зависит, предадут. Вероятно, предадут все. Украина — это партизанский отряд из трех человек: командир, комиссар и предатель. Все упирается в цену и в то, откуда пойдут деньги. Не предавать — это вообще не украинская история», — подчеркнул собеседник.

Корнилов также не исключает физической ликвидации Зеленского. При этом, по его словам, у Запада «неимоверное количество» вариантов расправы с главой Украины.

«Могут табакеркой долбануть, могут арестовать. Могут ему просто посоветовать: „Хватит, твое время вышло, уходи из власти“. Много что можно сделать. В конце концов, могут просто не пустить его обратно на Украину из очередной заграничной поездки, сказав: „Мы решили, что тебе тут делать нечего“. Так что как решат, так и заменят», — резюмировал политолог.

