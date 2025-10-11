Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 18:37

Бывший премьер Украины жестко высказался о самостоятельности властей страны

Азаров: украинская власть не обладает реальной самостоятельностью

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинское руководство не верит в свои силы и не обладает реальной самостоятельностью в принятии решений, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС. По его оценке, активизация западных стран в переговорном процессе связана с изменением позиции американского лидера Дональда Трампа.

Она не верила в себя и не верит сейчас. Все вот эти вот термины, что киевская власть что-то там решает, — я могу сказать свое субъективное мнение — ничего она не решает, — сказал Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что численность участников Евромайдана в наиболее напряженные периоды не превышала 70 тыс. человек. По его словам, миф о «миллионных протестах» был создан западными средствами массовой информации.

Кроме того, Азаров заявил, что существенная часть украинского ВВП в настоящее время формируется за счет финансовых вливаний западных стран. По его словам, прекращение этих поступлений после завершения боевых действий объясняет нежелание Киева прекращать конфронтацию с Россией.

Также экс-премьер заявил о невозможности Украины продержаться без западной поддержки даже один день. Политик, представляя свою книгу «Стратегия катастрофы», подчеркнул нахождение украинской экономики в состоянии «жутчайшего кризиса».

Николай Азаров
Украина
Киев
власти
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкая полиция озвучила последствия стрельбы в Гиссене
Раскрыта причина раннего ухода из жизни актера Дениса Семенова
Неизвестные пообещали устроить бойню внутри мировой достопримечательности
В СКР озвучили количество погибших при столкновении судов на Байкале
Долги, госпитализация, роман с Собчак, ДТП: куда пропал актер Игорь Верник
Популярный российский актер ушел из жизни в 46 лет
Дания потратит миллиарды крон на защиту от дронов
Эрдоган рассказал о своих планах на сектор Газа
В Госдуме назвали способ сдержать подорожание бензина
Названа дата захоронения праха актрисы Гуляевой
Простой рецепт долголетия! Готовим знаменитую пасту Амосова за 10 минут
Зеленский ввел санкции против главы «Алросы» и еще шести человек
Российский хирург лишился руки и ноги после прилета по автобусу
Украинцы не смогли отменить фестиваль «RT.Док: Время наших героев» на Кипре
Захарова пригрозила Швеции ответом на высылку российского журналиста
Стало известно о новых попытках Зеленского выпросить у Трампа Tomahawk
Россияне в бешенстве? По кому на самом деле ударит новый утильсбор, митинги
Бывший премьер Украины жестко высказался о самостоятельности властей страны
Захарова указала на сходство требующих запретить Пушкина с героем Булгакова
Раскрыты детали задержания главы Крымского района
Дальше
Самое популярное
Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.