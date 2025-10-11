Украинское руководство не верит в свои силы и не обладает реальной самостоятельностью в принятии решений, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС. По его оценке, активизация западных стран в переговорном процессе связана с изменением позиции американского лидера Дональда Трампа.

Она не верила в себя и не верит сейчас. Все вот эти вот термины, что киевская власть что-то там решает, — я могу сказать свое субъективное мнение — ничего она не решает, — сказал Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что численность участников Евромайдана в наиболее напряженные периоды не превышала 70 тыс. человек. По его словам, миф о «миллионных протестах» был создан западными средствами массовой информации.

Кроме того, Азаров заявил, что существенная часть украинского ВВП в настоящее время формируется за счет финансовых вливаний западных стран. По его словам, прекращение этих поступлений после завершения боевых действий объясняет нежелание Киева прекращать конфронтацию с Россией.

Также экс-премьер заявил о невозможности Украины продержаться без западной поддержки даже один день. Политик, представляя свою книгу «Стратегия катастрофы», подчеркнул нахождение украинской экономики в состоянии «жутчайшего кризиса».