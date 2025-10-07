Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 19:27

Экс-премьер Украины раскрыл, почему Киев не хочет мира

Экс-премьер Азаров: Запад прекратит финансировать Киев после установления мира

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Значительная часть украинского ВВП сегодня обеспечивается финансовыми вливаниями Запада, которые прекратятся по завершению боевых действий, сказал в беседе с NEWS.ru экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, именно поэтому Киев не хочет прекращения конфликта с Россией.

Киев сегодня рисует ВВП Украины в $200 млрд. Это примерно тот показатель, который был до государственного переворота. Конечно, это фиктивные цифры. Половины населения нет в стране, отпали 20% территорий, включая промышленный Донбасс. Откуда тогда такие цифры по ВВП? Это внешние вливания. Как только наступит мир, они прекратятся. Поэтому киевский режим максимально заинтересован в конфликте, — заявил Азаров.

По словам бывшего премьера, Украина сегодня — это беднейшая страна с разрушенной экономикой и запуганным населением. При этом Киев, уверен Азаров, совсем не интересуется судьбой собственных людей: местных жителей избивают на улицах, затаскивают в машины и отправляют на убой — власти видят в гражданах только пушечное мясо.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что переговоры с Украиной стоят на паузе из-за нежелания Киева отвечать на предложения России. По его словам, украинские власти игнорируют любые инициативы Москвы.

