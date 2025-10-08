Экс-премьер Украины заявил о неспособности Киева жить без денег Запада Экс-премьер Украины Азаров: Киев не продержится без вливаний денег Запада и дня

Украина не сможет продержаться без поддержки Запада ни одного дня, заявил корреспонденту NEWS.ru экс-премьер республики Николай Азаров. 8 октября он выступил на пресс-конференции ТАСС по случаю публикации своей книги «Стратегия катастрофы». Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что экономика Украины находится в «жутчайшем кризисе».

Ни одного дня она не продержится. Зарплаты будет нечем платить ни бюджетникам, ни армии, оплачивать расходы и так далее. Она зависит полностью от внешних вливаний, и на Западе это хорошо понимают, — объяснил Азаров.

Однако бывший премьер подчеркнул, что нельзя недооценивать украинскую финансовую систему. По словам Азарова, у страны были тяжелые времена, но Киев располагал сильным аграрным комплексом, хорошо были развиты промышленность и научные отрасли. Причиной упадка он считает административные ошибки Киева. По словам экс-премьера, «система должна работать на человека» и добиваться роста доходов у населения, но этого не было сделано.

Ранее экс-премьер раскрыл, что КГБ искусственно создавало националистические движения на заре Советского Союза, в частности на Украине. По его словам, националистическую идеологию начали активно продвигать примерно с 1987 года.