Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 20:57

Экс-премьер Украины разоблачил главную ложь Киева о «евромайдане»

Экс-премьер Украины Азаров: никаких миллионов протестующих на Майдане не было

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В самые острые моменты участие в «евромайдане» принимали не более 70 тысяч человек, так что никаких «миллионных протестов» не существовало, рассказал NEWS.ru экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, миф о большом количестве противников действовавшей на тот момент власти создала западная пресса.

Площадь может вместить максимум 50−70 тысяч человек, а все западные телеканалы рассказывали о «миллионах» на Майдане, — заявил Азаров.

На Украине тогда проживало 45 миллионов человек, а на митинги вышло абсолютное меньшинство, указал он. Юго-восток страны вообще не принимал участие в этих событиях, остальные люди в это время «пахали», подчеркнул экс-премьер.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что сжигание тел погибших бойцов ВСУ может привести к новому майдану на Украине. По его словам, семьи пропавших без вести военных объединяются в поисковые группы и могут стать основой протестного движения. Он напомнил, что родственники солдат уже пытались организовать демонстрации, но сотрудники правоохранительных органов их разгоняли.

Украина
Майдан
8733
митинги
Михаил Розен
М. Розен
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налоговый вычет до 220 тысяч: сколько смогут вернуть родители в 2026 году
Путин оценил решения, принятые в 2022 году
Герасимов назвал цели ВС России на Украине
Спорткомплекс имени сына Кадыров открыли в Чечне
Путин раскрыл цель атак Киева по мирным объектам России
В российском областном центре обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА
Путин рассказал, кому принадлежит стратегическая инициатива на фронте
На Западе раскрыли, каким способом Зеленский чаще всего покидает Украину
В России займутся вопросом обучения социальному моделированию
В Госдуме раскритиковали идею Матвиенко о платном ОМС для безработных
Суд Тамбова признал экстремистами владельцев оператора «Ланта»
Песков рассказал, как Путин отпраздновал свой день рождения
В Госдуме высказались о «неубиваемых зомби» в рядах ВСУ
Политолог объяснил повальную наркоманию среди наемников ВСУ
«Будет вырывать по одному зубу»: дочь многоженца Сухова об отце и насилии
Трамп сравнил конфликты на Ближнем Востоке и на Украине
Экс-премьер Украины разоблачил главную ложь Киева о «евромайдане»
Трамп заявил, что сделал премьер-министра Канады Карни популярным
В МАГАТЭ отреагировали на удар дрона по АЭС в России
Путин не планирует разговаривать с Трампом в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.