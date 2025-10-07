Экс-премьер Украины разоблачил главную ложь Киева о «евромайдане» Экс-премьер Украины Азаров: никаких миллионов протестующих на Майдане не было

В самые острые моменты участие в «евромайдане» принимали не более 70 тысяч человек, так что никаких «миллионных протестов» не существовало, рассказал NEWS.ru экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, миф о большом количестве противников действовавшей на тот момент власти создала западная пресса.

Площадь может вместить максимум 50−70 тысяч человек, а все западные телеканалы рассказывали о «миллионах» на Майдане, — заявил Азаров.

На Украине тогда проживало 45 миллионов человек, а на митинги вышло абсолютное меньшинство, указал он. Юго-восток страны вообще не принимал участие в этих событиях, остальные люди в это время «пахали», подчеркнул экс-премьер.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что сжигание тел погибших бойцов ВСУ может привести к новому майдану на Украине. По его словам, семьи пропавших без вести военных объединяются в поисковые группы и могут стать основой протестного движения. Он напомнил, что родственники солдат уже пытались организовать демонстрации, но сотрудники правоохранительных органов их разгоняли.